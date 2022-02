Vojvodkyňa Kate opäť dokázala, že svojím jedinečným štýlom je vzorom pre mnoho žien. Totiž vždy, keď sa objaví v oblečení, ktoré pochádza z bežnej konfekcie, vezmú jej obdivovateľky obchody útokom. Inak to nebolo ani tentoraz, keď sa objavila v upútavkách na program CBeebies Bedtime Stories , v ktorom známe osobnosti čítajú deťom ich obľúbené rozprávky na dobrú noc.

Zdroj: Getty Images

Namiesto luxusných šiat či elegantného kostýmu zvolila Kate na túto milú príležitosť omnoho pohodlnejší outfit v podobe obyčajných rifľových nohavíc a pohodlného krémového svetra s nórskym vzorom a rozkošnými gombíkmi na rukávoch značky Holland Cooper Fair Isle, ktorý je v predaji za 179 libier. Pre známu značku ho vytvorila uznávaná návrhárka Natasha Rose Griggsová z Birminghamu.

Zdroj: Getty Images

Ešte skôr, než sa celá epizóda, v ktorej Kate v rámci Týždňa detského duševného zdravia, v ktorej prečítala príbeh The Owl Who Was Afraid of the Dark, dostala 13. februára na televízne obrazovky, sa svetrík beznádejne vypredal. Konfekčné značky tak musia mať radosť vždy, keď sa Kate objaví v jednom z ich kúskov.

Anketa Kúpili by ste si tento sveter len pre to, že si ho obliekla Kate? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný