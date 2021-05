Rozvody nie sú nikdy pekné či príjemné, no až film Vojna Roseovcov (1989) nám ukázal, do čoho až môže túžba po majetku prerásť. Neprekonateľnú chémiu z Honby za drahokamom (1984) a Honby za Klenotom nílu (1985) však tentoraz medzi Michaelom Douglasom a Kathleen Turner vystriedala číra nenávisť. Paradoxne, nechýbalo veľa, aby dvojica tvorila pár aj v súkromí.

City medzi vtedy ženatým Douglasom (76) a krásnou Kathleen (66) sa začali prebúdzať už počas ich spolupráce v roku 1984, nečudo teda, že na obrazovkách pôsobili, akoby do seba boli skutočne zamilovaní.

Lámač sŕd Douglas sa od svojej ženy odcudzil a Turner si ho takmer ulovila... potom sa však do celej záležitosti vložila jeho exmanželka Diandra, ktorá o neho zasa začala javiť záujem. A keďže boli na papieri stále manželmi, Kathleen radšej cúvla. Ktovie, ako by to celé skončilo, ak by obaja dali priechod svojim citom.

Michael Douglas a Kathleen Turner v Honbe za diamantom (1984). Zdroj: Profimedia

