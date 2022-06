Veľa potomkov slávnych spevákov a hercov má problém prekročiť ich tieň. Vôbec ľahké to nemá ani 33-ročná Riley Keough, ktorej dedko bol jediným kráľom rokenrolu. Elvis Presley († 42) jej síce zanechal obrovské dedičstvo, no jeho vnučka sa doma nepovaľuje. Sama si vybudovala kariéru vo filmoch a neraz je v nich ochotná ukázať všetko, čo „zdedila“.

Nie je to žiadna hamblivka! Najstaršia vnučka zosnulého Elvisa Presleyho Riley Keough si vybudovala úspešnú kariéru vo svete filmov. Niet sa ani čo čudovať, talent zdedila nielen po dedkovi, ale aj po svojej mame speváčke Lise Marie Presley, ktorá bola partnerkou Michaela Jacksona, v ktorého videoklipe dokonca ukázala svoje telo.

A ako sa zdá, s nahotou nemá problém ani Riley Keough. Nahé telo ukázala napríklad vo filme Jack stavia dom, kde nemala problém zahodiť podprsenku a vystaviť na obdiv svoje prsia. Hamblivkou však nie je ani na sociálnej sieti Instagram, kde sa rada pochváli sexi zábermi v spodnej bielizni a dráždivých pózach.

Medzi jej odvážnymi zábermi sa objavila aj fotografia z opaľovania v záhrade. Namiesto sexi tela v bikinách však vystavila svoje prednosti v plnej kráse. Celkom nahá sa herečka objavila aj vo filme Hold the Dark v roku 2018 a to sa jej kariéra ešte stále len rozbieha. Ktovie, čo by na tieto zábery povedal jej zosnulý dedko Elvis.

