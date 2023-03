Na americkej premiére, ako inak, nechýbali hlavné hviezdy tejto rodinnej fantasy komédie; Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Daisy Head a Chris Pine.

Adaptácia kultovej stolnej hry

Potulný spevák a bard Edgin (Chris Pine) sa živí tým, že so svojou zlodejskou partičkou pomáha meniť majiteľov vzácnych artefaktov, jedným ukradnú a druhým predajú. Je to nebezpečná práca, pri ktorej je neustále jednou nohou vo väzení a šťastena Edginovi nepraje navždy.

Keď sa mu podarí ukradnúť stratenú relikviu, ktorá sa nikdy nemala dostať do nesprávnych rúk a bol to práve on, kto ju do nich dobrovoľne doručí, spustí to domino efekt, ktorý môže otriasť celým svetom.

Edgin je síce podvodník a zlodej, ale stále má v sebe kúsok cti, a tak sa rozhodne napraviť škodu, ktorú napáchal. Keďže však proti nemu stojí armáda nemilosrdných zabijakov, mocných čarodejníkov a zákerný bývalý priateľ Forge Fletcher (Hugh Grant), potrebuje tím, s ktorým by mal aspoň malú šancu obstáť.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (v slovenskom znení "Česť zlodejov") Zdroj: CinemArt SK

A keďže film vychádza z legendárnej hry, je jasné, že v jeho posádke nemôže chýbať drsná bojovníčka (Michelle Rodriguez), vznešený rytier (Regé-Jean Page), mág (Justice Smith) a druidka (Sophia Lillis).

Dobrodružný fantasy film prináša do slovenských kín spoločnosť CinemArt SK už 30. marca.