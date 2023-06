FOTO Za úsmevom skrýva bolesť a smútok: Zostarnutý Johnny Depp chradne a mení sa nepoznanie! ×

A je to tu! Ikonický Johnny Depp oslavuje 60! Znie to síce neuveriteľne, ale je to tak. Legendárny búrlivák, ktorý stvárnil množstvo filmových charakterov však doteraz lásku života nenašiel. Hoci to občas vyzeralo nádejne, momentálne je opäť sám.