Odvážna herečka Shannen Doherty (52) sa už vyše dvoch rokov pasuje s krutou diagnózou. Rakovinu prsníka v štvrtom štádiu sa snaží poraziť pozitívnym myslením, zdravou stravou a láskou rodiny a priateľov. Bohužiaľ, ako sa zdá, herečka svoj boj s krutou chorobou prehráva. Najnovšie totiž na sociálnej sieti Instagram zverejnila video z nemocnice, ktoré bolo nakrútené ešte 9. januára 2023.

Shannen Doherty hovorí o svojej chorobe otvorene a prostredníctvom Instagramu sa snaží šíriť osvetu. Zdroj: Instagram

Zverejnené zábery vyobrazujú herečku v nemocnici počas rádioterapie. Zdravotný personál sa však nezameral na jej hrudník, ale na jej hlavu. Herečke na zverejnených záberoch pripevňujú na tvár ochrannú masku, ktorá je primontovaná k stolu, a snažia sa zamerať miesta, ktoré budú ožarované.

Keďže herečka okrem dátumu nezverejnila k videu žiadne ďalšie informácie, pod príspevkom sa okamžite začali množiť otázky aj odpovede jej fanúšikov. „Prečo jej snímajú hlavu, keď má rakovinu prsníka?" opýtala sa jedna z fanúšičiek. Odpovede na seba nedali dlho čakať a v komentároch ľudia odhalili desivú pravdu. „Rakovina sa jej rozšírila do mozgu. Na záberoch jej vyrábajú masku na tvár, ktorá sa bude používať počas všetkých ožarovaní," vysvetlil jeden z fanúšikov.

Herečka pritom zverejnila zábery bez akýchkoľvek príkras či predstieraného hrdinstva. Počas toho, ako jej zdravotníci pripevňovali na tvár masku a vysvetľovali jej ďalší postup, bolo vidieť, ako jej po tvári stekajú slzy. Keď ju následne posunuli do prístroja, jej telo sa značne chvelo. Herečka zatiaľ nové informácie o svojom zdravotnom stave nezverejnila, no mnoho fanúšikov ju povzbudilo, že kombinácia chemoterapie a ožarovania jej môže zachrániť alebo predĺžiť život. Pre Shannen to však musí byť o to ťažšie, že okrem rakoviny sa musí popasovať aj s rozvodom s neverným manželom. Neostáva teda nič iné, len herečke držať palce, aby liečba zabrala.