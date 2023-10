„Žiť rýchlo a zomrieť mladý“ je bežné klišé vo svete rokenrolu. Ale pre hŕstku najväčších legiend hudobného priemyslu sa táto fráza stala tragicky pravdivou. V neslávne známom klube 27 tak skončili legendy ako Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin či Amy Winehouse. Od smrti mnohých z nich už uplynuli desiatky rokov.

Kurt Cobain spáchal 5. apríla 1994 samovraždu. Mal len 27 rokov. Zdroj: GETTY IMAGES

Britský bulvárny plátok Daily Star však tieto hviezdy z neslávne známeho klubu mŕtvych oživil pomocou umelej inteligencie aspoň na vytvorených záberoch. Ich fanúšikovia si tak môžu pozrieť vytvorené obrázky, ktoré vyzerajú vskutku dosť realisticky a vidieť, ako by ich idoly mohli dnes vyzerať, ak by nezomreli v takom mladom veku. Takého Kurta Cobaina z Nirvany, ktorý by mal dnes už 56 rokov, by ste už možno ani nespoznali.

