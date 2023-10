Vstup svojho adoptívneho syna do sveta dospelých poňala speváčka Madonna vo svojom štýle. Megalomanská oslava sa ako inak nezaobišla bez erotiky, vulgárnosti a perverzných tančekov. Viac ako samotný oslávenec, si však divokú párty užila samotná speváčka, ktorá pri tom len nedávno bojovala v nemocnici o život.

Madona si oslavu užila po boku svojho nového milenca (29). Zdroj: instagram @madonna

Len ťažko uveriť, že speváčka v júli bojovala na jednotke intenzívnej starostlivosti o svoj život. To, čo totiž predvádzala na narodeninovej oslave syna Davida Banda Mwala Cicconea, bolo takmer už na hrane. Divoká párty sa konala v The Fleur Room v New Yorku a okrem Madonny, oslávenca a jeho priateľov sa jej zúčastnili aj tanečníci a ľudia z jej tímu ako aj jej nový, o 35 rokov mladší, partner.

Práve so svojimi tanečníkmi, ktorí na párty dorazili sporo odetí v priehľadných outfitoch, často dokonca bez podprsenky, si madona zavyvádzala, akoby tých 18 oslavovala ona a nie jej syn. Na parkete predvádzala tanečné pohyby, pripomínajúce erotickú šou aj súlož. Zadkom sa lascívne neobtierala len o svoje tanečnice a tanečníkov, ale aj o mladého partnera. Vzhľadom na jej vek však celá perverzná šou pôsobila skôr trápne, na čo ju na sociálnej sieti upozornili aj jej fanúšikovia. Podľa mnohých by sa už Madonna vo svojom veku mala predsa len trocha krotiť a správať sa viac ako dáma.