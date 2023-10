Kedysi očarujúcej plavčíčke zaručila úloha v Pobrežnej hliadke nevídanú slávu a obdiv mužov aj žien z celého sveta. Jej kariéra dosiahla závratné výšky a v roku 1995 ju magazín People vyhlásil za jednu z 50 najkrajších ľudí sveta.

Yasmine Bleeth bola ikonou 90. rokov. Zdroj: Twitter/Yasmine Bleeth

V roku 2003 nastal v živote Yasmine Bleeth (55) zlom a úspešnú kariéru herečky zavesila na klinec práve v momente, keď sa o ňu šoubiznis začal biť.

S menom americkej herečky sa odchode z Hollywoodu spájali mnohé klebety a príbehy o užívaní drog. O niekoľko rokov neskôr ich priznala sama herečka. "Moji priatelia povedali, že vyzerám ako mimozemšťan, že mi oči vyliezajú z jamiek," prehovorila o drogovej závislosti v rozhovore pre magazín Glamour.

Drogy ju dostali do väzenia v roku 2001. Zatkli ju za jazdu pod vplyvom kokaínu, keď takmer havarovala. V roku 2002 bola odsúdená na dva roky podmienečne a súd jej nadelil 100 hodín verejnoprospešných prác.

Svojho terajšieho manžela Paula Cerrita stretla o pár mesiacov neskôr na odvykačke a odvtedy to spolu ťahajú, zdá sa, len v dobrom.

S manželom Paulom Cerritom na fotke z roku 2002, keď sa dvojica dala dokopy. Zdroj: Getty Images

Od roku 2002 totiž už žiadne výstrelky nepredvádzala a so svojou polovičkou si pokojne nažívajú v slnečnej Kalifornii. Yasmine má dnes síce kilá navyše a búrlivá mladosť sa na nej podpísala, no vyzerá byť spokojná a uznávame ju za to, že ako jedna z mála hollywoodskych hviezd sa nebojí zostarnúť úplne prirodzene. Bravó!