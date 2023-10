Drsne pôsobiaci herec má za sebou drogovú a kriminálnu minulosť, ktorú dokázal zahodiť za hlavu, píše týždenník Plus 7 dní.

Skončil podobne ako bývalá modelka a exmanželka hviezdy Baywatchu, herečka Loni Willison. Z niekdajšej krásky Pobrežnej hliadky je dnes bezdomovkyňa, ktorá vymetá v Los Angeles odpadkové koše.

Loni Willison: S vozíkom plným oblečenia a harabúrd ju vidno v Los Angeles každý deň. Kedysi ju Američania sledovali skôr na titulkách magazínov, keď ešte hviezda v Pobrežnej hliadke. Zdroj: Profimedia

Poznáte ho z Odsúdených či Paneláku Zahral si bachara v seriáli Odsúdené, Maslákovho pomocníka v niekdajšom najobľúbenejšom seriáli Panelák či v humoristickom sitcome Mafstory. Istý čas pracoval aj ako osobný šofér niekdajšieho generálneho riaditeľa TV JOJ Františka Borovského. Bol čistý dvanásť rokov, ale v roku 2018 opäť padol na dno, z ktorého sa zjavne nevyhrabal dodnes. Prvýkrát sedel vo väzení za vydieranie v roku 2003, neskôr uňho našli drogy, rok nato skončil za mrežami za vykradnutie auta a na krku mal aj 25 obvinení z iných trestných činov. Reportér PLUS 7 DNÍ ho pristihol pri bratislavskej čerpacej stanici, kde s kamarátom na trávniku skladali svoj „nazbieraný poklad“.

Roky abstinoval, žiadne drogy či alkohol

Roky abstinoval, nebral drogy ani nepil. Mal partnerku a tešil sa z dvoch synov, no dnes je opäť na ulici. Spred televíznych kamier sa Lukáš Hoffmann dostal rovno na ulicu a užívanie drog ho úplne odstavilo od pokojného rodinného života. Týždenník Plus 7 dní ho pristihol na Brnianskej ulici, kde si spolu s kamarátom sadli do trávy. Neoddychovali, ale niečo majstrovali.

Vyzeralo to, akoby spájkovačkou opravovali nejakú elektroniku.

