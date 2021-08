Tento rok je mimoriadne plodným obdobím na celebritné dovolenky v Európe. Po Jennifer Lopez, Kim Kardashian či Katy Perry zlákali krásy európskych miest aj herečku Angelinu Jolie, ktorá sa objavila v historických Benátkach. V uliciach síce pôsobila ako sivá myš vo vreci, no pred objektívom slávneho umelca sa zmenila na sexi bohyňu.

Po pobyte v Paríži sa herečka so svojimi deťmi presunula do Talianska, kde spolu s rodinou býva v malebnom elegantnom hoteli Cipriani. Herečka sa v uliciach objavila aj bez sprievodu svojich ratolestí, keď si takpovediac vyrazila z kopýtka so slávnym benátskym pouličným umelcom.

Angelia sa zúčastnila aj na tlačovej konferencii UNESCO. Zdroj: Twitter

Herečku nasnímali fotografi v jeho spoločnosti v piatok 30. júla, počas prechádzky a jazdy na člne historickými uličkami. Angelina si pri tejto príležitosti obliekla sivé maxišaty, v ktorých na záberoch jej vychudnutá postava pôsobila ako v obrovskom vreci. V uliciach tak rozhodne jej krása nepútala pozornosť. To sa však v priebehu niekoľkých minút zmenilo, keď sa herečka spolu s výtvarníkom JR vyšplhala na strechy historických domov a neplánovane mu zapózovala na sériu bláznivých fotografií.

Angelina s deťmi. Zdroj: Twitter

Čo poviete, videli ste už Angelinu takú spokojnú a veselú od rozvodu s hercom Bradom Pittom?

