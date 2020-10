Predstaviteľku krásnej Šeherezády z tureckého seriálu Tisíc a jedna noc - Bergüzar Korelnaizaj (37) si zamilovali aj stovky Slovákov. Od odvysielania prvotných epizód uplynulo už deväť rokov a krásna herečka sa za ten čas poriadne zmenila. Zatiaľ čo u nás okrem seriálu príliš nezahviezdila, v jej rodnej krajine je to celkom inak. Manželstvo s Halit Ergenç (50), ktorý v telenovele stvárnil fešného Onura, posilnili druhým potomkom, ktorý sa narodil tento rok v marci. Synček Han dáva seriálovej kráske v karanténe poriadne zabrať, no ani to jej však neubralo na pôvabe.

V telenovele si herečka našla aj svoju lásku, s ktorou má dve deti. Zdroj: tv markíza

Keďže herečka, vzhľadom na aktuálnu koronakrízu, trávi všetok svoj čas doma, vykašľala sa na mejkap a fanúšikom na sociálnej sieti Instagram ukázala svoju prirodzenú krásu. Nedávno dokonca prekvapila radikálnou premenou. Svoje krásne vlasy si dala herečka ostrihať celkom nakrátko, čo v konečnom dôsledku zmenilo aj jej romantické vyžarovanie.

Anketa Páči sa vám seriálová Šeherezáda aj s krátkym účesom? Nie, vôbec jej to nepristane. 0%

Áno, stále je krásna. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aj po deviatich rokoch je herečka stále rovnako krásna ako v časoch nakrúcania úspešného seriálu. Neveríte? Pozrite sa do fotogalérie a presvedčte sa sami.