Uplynulý týždeň odštartovala v Londýne najväčšia módna šou Fashion Week. Počas niekoľkých dní sa na červenom koberci objavili tie najväčšie hviezdy vrátane herečiek, speváčok aj modeliek. Pozornosť však najviac upútali aktuálne kolekcie módnych návrhárov, ktoré ovládli prehliadkové móla. Väčšinou však pripomínali skôr abstraktné umenie než fashion kúsky, ktoré by ste si na seba túto jeseň obliekli.

Londýnsky Fashion Week mohol tento rok pokojne konkurovať slávnemu fashion podujatiu Met Gala. Na červenom koberci sa totiž tento rok objavilo nespočetne slávnych krások v provokatívnych outfitoch. Zatiaľ čo niektoré stavili na rafinovanosť, iné na červenom koberci hrdo otŕčali svoje polonahé telá.

Zdroj: Profimedia

Najzaujímavejšie šou sa však odohrávali na prehliadkových mólach. Svoju novú kolekciu na jeseň aj budúci rok tam predstavili najslávnejšie módne značky. Pri pohľade na niektoré modely sa však človeku tak trochu rozum zastavuje. Na prehliadkovom móle totiž vyzerajú ako zaujímavé umelecké kúsky, no na ulicu by ste sa v nich zjavne vybehnúť neodvážili. Tie najbizarnejšie kúsky nájdete na nasledujúcich stranách. Čo poviete, obliekli by ste si ich?