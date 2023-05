Rockovú kráľovnú Tinu Turner poznal celý svet ako energickú ženu s drsným hlbokým hlasom, ktorá si hitmi ako „Simply the Best“ či „What´s Love Got to Do With It“ vyspievala nekonečnú slávu. Pravdou však je, že kým sa z nej stala jedna z najúspešnejších speváčok všetkých čias, veľa si vytrpela. Na druhej strane sa dlho tešila vitalite a dobrému zdraviu, čo brala ako druhú šancu na lepší život. Osud to však zariadil inak...

Na archívnej snímke z 2. septembra 1984 Tina Turnerová vystupuje s piesňou "What's Love Got to Do With It" v Los Angeles. Zdroj: Phil Ramey

Podľa vyhlásenia jej manažéra, ktorý zverejnil správu o jej úmrtí, mala speváčka už dlhší čas bojovať s ťažkou chorobou. „Dnes sa lúčime s drahou priateľkou, ktorá nám všetkým zanecháva svoje najväčšie dielo: svoju hudbu. Všetok náš úprimný súcit smeruje k jej rodine. Tina, budeš nám veľmi chýbať,“ uviedol jej manažér na sociálnej sieti Instagram. Tina mala podľa jeho slov skonať v pokoji. Jej život nebol len o sláve, ale aj o veľkej bolesti a trápení.

Tina si počas života prešla azda všetkým: náročným manželstvom, domácim násilím, finančnou krízou aj obrovskými finančnými problémami. Po tom, čo v roku 1976 uprostred turné odišla od svojho manžela Ikeho Turnera († 76), s ktorým koncertovala po USA, zostala na ulici. Útek od manžela jej však zachránil život. Ten ju totiž týral a mlátil.

