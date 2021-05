Napriek tomu, že speváčka Cher vyrastala v chudobných pomeroch, svoj život začala meniť už ako 16-ročná, keď nechala školu tak a utiekla si splniť svoj hollywoodsky sen. Popri tancovaní v baroch a kurzoch herectva sa jej do cesty v roku 1962 priplietol spevák Sonny Bono, ktorého očaril jej nízko položený hlas. Ponúkol jej prácu vokalistky v nahrávacom štúdiu, no následne sa do nej zamiloval.

Cher a Sonny na záhradnej párty na privítanie pre Twiggy, Los Angeles 1967. Zdroj: gettyimages

Ako milenecký pár vytvorili duo Sonny & Cher a už o rok neskôr dobyli hitparády baladou I Got You Babe. Stali sa akousi modlou generácie hippies, hoci sa k nim vôbec neradili. Na rozdiel od detí kvetov viedli monogamný život bez drog a alkoholu. Zosobášili sa v roku 1969 a spoločne vychovávali dcéru Chastity (čo v preklade znamená „cudnosť“). Ich manželstvo však skrachovalo, keď sa Cher vydala na sólovú dráhu a v roku 1975 sa rozviedli.

Cher sa len pár dní po rozvode stala ženou hudobníka Gregga Allmana, no ich manželstvo pre jeho drogovú závislosť stroskotalo po 4 rokoch. Odvtedy sa venuje radšej kariére a namiesto stálych partnerov preferuje mladých milencov. Takmer za 60 rokov na výslní má na konte výnimočné úspechy – vyše 140 miliónov predaných hudobných nosičov a zbierku ocenení: Oscara, tri Zlaté glóbusy, Grammy, Emmy aj divadelnú cenu Tony a do dôchodku sa nechystá. Po skončení pandémie sa chce vrátiť na pódiá a odpáliť nové svetové turné.

