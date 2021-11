V utorok zasiahla svet smutná správa o smrti krásnej herečky Marie Versini († 81), ktorá sa preslávila hlavne ako sestra náčelníka Apačov Winnetoua Nšo-či. Napriek tomu, že v kariére sa jej darilo a stala sa filmovou ikonou, jej osobný život už taký šťastný nebol. Marie sa totiž počas nakrúcania legendárneho filmu zamilovala do muža, ktorého nemohla mať.

Marie Versini zomrela vo veku 81 rokov vo francúzskom regióne Bretónsko. Do filmového neba odišiel v roku 2015 aj samotný Winnetou Pierre Brice († 86) a v roku 1973 aj Lex Barker († 54) alias Old Shatterhand. Práve zosnulý herec a predstaviteľ Old Shatterhanda bol dôvodom, prečo sa herečka počas nakrúcania filmu trápila.

Lex Barker a M. Versini Zdroj: Profimedia

Marie Versini sa do herca zamilovala už počas ich prvého stretnutia v Chorvátsku. „Keď ma režisér Reinl zoznámil v Chorvátsku s Lexom Barkerom, padla som do kolien. Okamžite som sa do neho zamilovala,“ netajila nikdy Versiniová.

Láska k charizmatickému Lexovi však zostala nenaplnená. Sukničkár Barker bol v tom čase totiž štvrtýkrát ženatý a navyše jeho manželka, švajčiarska herečka Irene Labhart, zvádzala boj so smrteľnou leukémiou. „S vedomím, že som ublížila chorému človeku, by som asi nedokázala žiť. Keby bol Lex voľný, všetko by dopadlo inak,“ spomínala Versiniová.

Marie Versini ako filmová Nšo-či. Zdroj: Profimedia

Napriek nenaplnenej láske jej v roku 1962 svitla nádej. V tom roku totiž chorá manželka herca nezvládla boj so zákernou chorobou a spáchala samovraždu. Mária Versiniová tak mohla mať voľnú cestu k jeho srdcu. Osud to chcel však inak a s Barkerom už nikdy nenakrúcala.

Krátko na to si filmový Old Shatterhand našiel novú lásku. V roku 1972 sa Barker znova zasnúbil . Tentoraz s herečkou Karen Kondazianovou a schyľovalo sa k šiestej svadbe. K tej už však nedošlo. Herec zomrel tri dni po 54. narodeninách, keď kráčal centrom New Yorku za svojou láskou. Bohužiaľ, priamo na ulici mu srdce vypovedalo službu. S jeho smrťou sa tak rozplynula aj posledná nádej Marie Versini stráviť život po boku milovaného muža.

Zdroj: archív