Kto by to bol povedal? Legendárna súťaž krásy, ktorá má viac ako 70-ročnú tradíciu, sa v posledných rokoch zmenila. Práva a základné podmienky súťaže vlastnil ešte donedávna Donald Trump (77), ktorý ich však v roku 2022 predaj thajskej aktivistke a podnikateľke Anne Jakrajutatip.

Pravidlá sa zmenili a najnovšie sa o korunku krásy na prestížnej Miss Universe pobije aj Rikkie, ktorá sa stala najkrajšou ženou Holandska. Ak by sa jej podarilo vyhrať aj korunku Miss Universe, bola by prvou transgender ženou v histórii.

Krásna Rikkie sa síce nesmierne tešila, no jej cesta za slávou a vytúženou premenou nebola ani zďaleka jednoduchá. Jej holandsko-molucký pôvod, ktorý sa radí medzi domorodé, však prevážil a Rikkie dostala do vienka naozaj len to najlepšie. Či už ako žena, alebo ako muž. Podľa jej slov chce byť hlasom a vzorom pre mladé ženy a queer ľudí z celého sveta.

Ako osoba, ktorá necítila podporu potom, čo vyšla ako transgender v mladom veku, povedala, že chce nechať tieto príbehy utrpenia v minulosti a bude verejne bojovať za svoje práva. Detaily okolo je príbehu však zostávajú skryté a niektoré zahraničné médiá uvádzajú, že jej vek taktiež nemusí byť reálny, pretože si zmenila identitu a meno. Na základe týchto skutočností sa objavujú na verejnosti aj neprajné komentáre, ktoré neuznávajú to, aby vyhrala Miss preoperovaná žena, ktorá sa v prvom rade narodila ako muž

Celkový smer a podmienky súťaže sa v poslednom čase veľmi zmenili. Zatiaľ čo pred pár rokmi boli kandidátky vyberané bez vylepšení a plastických operácií, dnes je možné už takmer všetko a Rikkie je toho živým dôkazom.



