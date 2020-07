Krásna, slávna a úspešná! Presne taká bola francúzska herečka, speváčka a modelka Vanessa Paradis, ktorá tvorila pár s hercom z Pirátov Karibiku. Po ich rozchode to však začalo ísť s herečkou dole vodou.

Na verejnosti sa po ukončení 14-ročného vzťahu ukazovala stáve viac zanedbaná! Keď sa Vanessa Paradis ako 12-ročná objavila v speváckej súťaži, nikto netušil, že z nej bude jedného dňa svetová celebrita! Kariéru dievčaťa s medzierkou medzi zubami odštartovala francúzska pesnička Joe le taxi, ktorú naspievala ako 14-ročná. Vďaka chytľavej piesni ju za krátky čas spoznal celý svet!

Ako je však vidieť na najnovších fotografiách, Paradis akoby po rokoch na svojom výzore už vôbec nezáležalo. Mnohí si myslia, že krásku zlomil rozchod s Johnnym Deppom. Dvojica má spolu dve deti a napriek tomu, že boli spolu 14 rokov, spoločné áno si nikdy nepovedali. Kedysi krásna francúzska je však aj niekoľko rokov po rozchode na nepoznanie. V uliciach Paríža sa objavila v klobúku, okuliaroch a svojím oblečením by mohla konkurovať jedine bezdomovcom. Je zázrak, že ju paparacovia vôbec spoznali.

Rovnako ako ona, ani jej bývalý partner Johnny Depp na tom nie je v súčasnosti najlepšie. So svojou bývalou manželkou Amber Heard sa súdia o nemalé peniaze. Herca totižto obvinili britské denníky z domáceho násilia a olej do ohňa pridáva najmä jeho ex, Amber Heard, ktorá ho chce očierniť za každú cenu.

