Pitva odhalila, že Lisa Marie Presleyová zomrela pre nepriechodnosť tenkého čreva, spôsobenej predchádzajúcou operáciou na zníženie hmotnosti. Presnejšie povedané zaškrtenie tenkého čreva zapríčinilo zrasty, ktoré sa vytvorili po bariatrickej operácii. Tú Lisa podstúpila už pred niekoľkými rokmi.

Lisu Marie Presley zomrela vo veku 54 rokov. Zdroj: Profimedia

Navyše sa ukázalo, že v čase smrti mala speváčka v krvi narkotiká. Konkrétne išlo o „terapeutické“ hladiny silného narkotického lieku proti bolesti Oxykodónu a tiež Buprenorfínu, ktorý sa používa na liečbu závislosti od opiátov.

Lisa Marie Presley bola jedinou dcérou legendárneho Elvisa Presleyho. Zdroj: profimedia

Jej smrť tak nápadne pripomína odchod jej otca na onen svet. Elvis Presley totiž zomrel v roku 1977 na toalete. Donedávna sa pritom uvádzalo, že príčinou smrti bolo zlyhanie srdca. Jeho lekár však v roku 2010 prehovoril a tvrdí, že spevák v skutočnosti zomrel na následky chronickej zápchy, ktorú si odmietal dať liečiť chirurgicky.

Anketa Myslíte si, že Lisa a Elvis ešte mohli žiť? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Pokiaľ sme neurobili pitvu, tak sme netušili, že tá zápcha je taká vážna. Našli sme v jeho čreve stolicu, ktorá tam bola štyri alebo päť mesiacov, pretože jeho črevo sa vôbec nehýbalo. Mohol sa strápniť. Mohol mať nehodu na pódiu. Musel sa chodiť prezliekať z javiska pre náš spôsob liečby jeho zápchy,“ tvrdí Nichopoulos. „Keby mu urobili včas kolonostómiu, bol by tu dnes medzi nami,“ verí Nichopoulos. Rovnako to mohlo byť aj v prípade jeho dcéry Lisy. Ak by zdravotné ťažkosti riešila včas, jej život nemusel vyhasnúť.

Prečítajte si tiež: