Ide o najvýraznejšiu postavu black-metalového žánru. Adam Darski známy pod umeleckým menom Nergal zažíva v Poľsku zo strany cikrvi citeľné zásahy do jeho života. Jedným z dôvodov je aj jeho verejná ochrana žien pred zákazom interrupcií.

Všade, kde príde frontman deat-metalovej kapely Behemothu Adam 'Nergal' Darski, má s tým cirkev obrovské problémy. V Poľsku sa dokonca organizovali veľké pochody rovno pred bránami festivalu, to isté bolo v Nemecku. „V Poľsku ho majú dosť v zuboch, keďže je veľkým oponentom cirkvi, súdili sa s ním veľkrát - všetky peniaze z vyhratých sporov venoval útulkom pre psov. Naposledy mal súdny spor pre fotku na internete, kde nohou stojí na obraze Panny Márie a bol za to aj odsúdený novou poľskou legislatívou - zaplatil pokutu,“ spresňuje jeden z organizátorov Rocku pod kameňom Michal Latta.

Práve na tento festival do Sniny mieri 46-ročný spevák z Poľska. Dokonca príde o deň skôr, aby si festival vychutnal aj ako divák. „Nemyslím si, že by jeho účasť na našom festivale mala vyvolať vášne. Patrí medzi jedného z najväčších bojovníkov za práva žien v Poľsku, keďže ich legislatíva radšej nechá ženu umrieť, než by mala podstúpiť potrat,“ konštatuje Latta.

Prípravy na jubilejný dvadsiaty ročník Rocku pod kameňom sú v plnom prúde. Zdroj: Lukáš Koco

Mestu primátoruje Peter Vološin, kandidát za KDH. Ten sa pred šiestimi rokmi z pozície poslanca podpísal pod list kňazov, ktorí smerovali prosbu organizátorom festivalu, aby nevystúpili severské kapely Amorphis a Arch Enemy. Spolu s poslaneckým kolegom Jánom Čopom (tiež z KDH) zastávali názor, že festival propaguje stanizmus. Žiadali od mesta dištanc od organizácie festivalu. „Kresťanmi sme nielen v kostole, ale aj vo verejnom živote. To nás, pravda, zaväzuje k ochrane kresťanských hodnôt a viery,“ argumentovali v roku 2017 v liste farári.

FOTO ZNENIE LISTU SPRED PÁR ROKOV PRE ORGANIZÁTOROV FESTIVALU >TU<

Podporu vyslovil i košický exorcista Imrich Degro. „Každá hudba i texty piesní sa rodia v srdci i mysli skladateľa a vždy v sebe nesú nejaký odkaz. Preto môžu byť nositeľmi zla, a niekedy až tak veľmi ukrytého i silne pôsobiaceho na nás, že môžu spôsobiť démonické ‚zamorenie‛. Otvorením sa pre démonov môže byť už samotné počúvanie satanistickej hudby,“ uvádzal pred pár rokmi s tým, že ľuďom neodporúča počúvať skladby týchto kapiel, tobôž nie sa zúčastniť ich koncertu.

Názor zastával exorcista najmä z tvorby kapiel, ktoré podľa jeho slov propagujú nemorálnosť a okultizmus. „Áno, je pravdou, že nie všetci ‚metalovci‛, veria v prítomnosť démonov, aj keď o nich spievajú. V takýchto prípadoch nemusí diabol manifestovať svoju prítomnosť, ale môže konať v skrytosti v životoch interpretov i poslucháčov,“ dodal.

Obe kapely napokon koncert odohrali a nikomu z fanúšikov sa do dnešného dňa nič nestalo. Či sa v týchto dňoch, kedy Rock pod kameňom zahájil jubilejný dvadsiaty ročník miestni predstavitelia cirkvi rozhodnú pre kroky ako v Poľsku, kde sa konali nesúhlasné pochody priamo pred vstupom na festival či nedávna omša pred koncertom Rammsteinu, zatiaľ nikto nevie.

Prečítajte si tiež: