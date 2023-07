O srdce charizmatickej herečky Renée Zellweger bojovalo počas jej života mnoho hollywoodskych fešákov. Od roku 1999 do roku 2000 bola zasnúbená s hercom a komikom Jimom Carreym. Od roku 2003 randila s o šesť rokov mladším rockerom Jackom Whiteom. Ich vzťah sa však po vyše roku rozpadol. Až v roku 2005 to vyzeralo, že herečka našla toho pravého. Zamilovala sa do speváka Kennyho Chesneyho, za ktorého sa ešte v tom istom roku aj vydala. Bohužiaľ, v rovnakom roku sa dvojica stihla aj rozviesť.

Renée Zellweger vo filme Denník Bridget Jonesovej Zdroj: Profimedia

Odvtedy randila Renée ešte s mnohými hollywoodskymi fešákmi vrátane herca Bradleyho Coopera. Ani jeden vzťah jej však nevydržal. Ako sa však zdá, po päťdesiatke ju napokon predsa len zasiahol ten správny amorov šíp. Herečka totiž po dvoch rokoch randenia so sexi fešákom, o desať rokov mladším moderátorom Antom Ansteadom, ohlásila zásnuby.

Herečka, ktorá randí s britským moderátorom od roku 2021, vraj svojim kamarátom po tajných zásnubách povedala, že plánuje svadbu. „Renée a Ant si svoje plány držia neuveriteľne v súkromí, neplánujú veľké verejné vyhlásenia,” uviedol zdroj z okolia herečky. „Hovorila svojmu najbližšiemu kruhu o organizácii ich svadby, všetko bude veľmi nenápadné. Ich vzťah je super silný a sú šialene zamilovaní a nevedia sa dočkať, kedy sa vezmú," dodal priateľ páru pre britský denník The Sun.

Ako sa teda zdá, aj filmová Bridget Jonesová našla nakoniec svojho princa na bielom koni a zbavila sa tak nálepky starej dievky. A čo viac, spolu so sexi manželom získa aj deti, ktoré má jej snúbenec z predchádzajúcich dvoch manželstiev.

