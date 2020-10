Hviezda, ktorá predala 16 miliónov kópií svojho úspešného singlu All I Want For Christmas, vytvorila imaginárny svet vianočného obdobia plného lásky, ktoré sama ako dieťa nikdy nezažila. Podľa jej slov boli sviatky v jej rodine doslova nočnou morou plnou psychického týrania, ktoré až príliš často prepuklo do fyzického týrania. Po rokoch trápenia sa a mlčania odhalila speváčka v šokujúcej biografii aj ďalšie šialené spomienky zo svojho detstva.

Odhalenia v biografii The Meaning Of Mariah Carey prispievajú k pochmúrnej téme domáceho násilia, nevery, drog, rasizmu a všeobecnej krutosti. „Spev bol pre mňa formou úniku a písanie bola forma spracovania,“ prezrádza. "Bola to radosť, ale hlavne to bolo prežitie a stále je."

Mariah vyrastala v chudobnej domácnosti, ktorá sršala rasovým napätím, zmiešané dieťa čierneho otca a bielej matky, ktoré sa nepodobalo ani na jedného z nich a cítilo sa ochromujúco izolované. Jej rodičia z Brooklynu sa rozišli, keď mala Carey tri roky, a presťahovala sa so svojou nedbalou matkou na Long Island. Z domu prvýkrát ušla, keď sa jeden z matkiných frajerov vyhrážal zabitím. „V jednej ruke držal dlhú brokovnicu s dvojitou hlavňou a kričal: Idem ťa rozsekať a dať do chladničky. Nejako sa im podarilo utiecť ."

Ďalší drsný zážitok jej spôsobila sestra Alison, ktorá je dnes na ulici a živí sa prostitúciou. Alison sa vydala, keď mala 15 rokov po otehotnení. „Keď som mala 12 rokov, sestra ma nadopovala liekom Valium, ponúkla mi kokaín, spôsobila mi popáleniny tretieho stupňa a pokúsila sa ma predať pasákovi,“píše vo svojej biografii speváčka. Sestra ju podľa jej slov sklamala ešte mnohokrát v živote.