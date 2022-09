Popová ikona, speváčka Madonna (64), nikdy nepatrila medzi konzervatívne hviezdy. Od počiatku kariéry v 80. rokoch dobre vedela, že to, čo najlepšie predáva, je sex. Tohto motta sa drží dodnes, takže jej otvorená spoveď s názvom „Konečne dosť rečí: 50 otázok s Madonnou“ je plná pikantérií!

Vo videu na YouTube prezradila, že keby nebola speváčkou, tak by sa živila ako učiteľka, ale aj mnoho iných zaujímavostí zo svojho života. Životná mantra? „Sex.“ Astrologické znamenie? „Sex.“ Tajomstvo úspechu? „Sex.“ Čo ju inšpiruje? „Sex.“ Speváčka sa vôbec netajila svojou láskou k pohlavnému styku, ktorá ju neopustila ani po šesťdesiatke.

Zdroj: instagram @madonna

„Mojou súčasnou posadnutosťou je sex. Ten ma udržuje stále v kondícii,“ zdôrazňovala. Vášnivé chvíle si neužíva s hocikým. Do postele si rada berie aj svoj vibrátor z 24-karátového zlata a zbožňuje obdarených mužov. Pri otázke, v ktorej sa jej opýtali na jej obľúbenú „maškrtu“, vtipne poznamenala: „Nemôžem si spomenúť na jeho meno. Ale nie. Veľký penis! Nepotrebujem toho veľa.“ Vzápätí ešte dodala, že vlastne nikdy nemala muža s malým penisom.



Bez zaváhania reagovala aj na otázku, čo v živote oľutovala najviac. „Najviac ľutujem, že som sa vydala. V oboch prípadoch,“ prízvukovala speváčka, ktorá už v jednom z predchádzajúcich rozhovorov povedala, že by sa radšej dobrovoľne dala zraziť vlakom, než by znova kráčala uličkou. Narážala tak na svoje dve stroskotané manželstvá s americkým hercom Seanom Pennom v rokoch 1985 až 1989 a britským režisérom Guyom Ritchiem v rokoch 2000 až 2008.



Možno práve sklamania z nenaplnených manželstiev sú dôvodom, prečo sa po boku speváčky posledné roky objavujú len mladí milenci. Po ukončení vzťahu s o 36 rokov mladším partnerom si našla nového zajačika.

Podľa dostupných informácií je ním len 23-ročný Andrew Darnell, ktorý sa živí modelingom a herectvom. Samozrejme, že speváčka nehovorila celých šesť minút len o sexe. Keďže bolo video nakrútené v súvislosti s propagáciou jej nového albumu Madam X, prezradila, že v budúcnosti by rada znovu spolupracovala aj so speváčkou Britney Spears. A, samozrejme, nebola by to Madonna, ak by fanúšikov nezaskočila svojím životným mottom. To je podľa jej odpovede veľmi prosté: „Nesexovať s kráľovnou.“



