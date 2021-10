Davina Geiss si našla frajera! Svojská milionárka Carmen sa s veľkou novinou okamžite podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram, ktorých tak zároveň navnadila na najnovšie časti ich reality šou Geissenovi - Ťažký život milionárov.

Davina má síce len 17 rokov, no na sociálnych sieťach sa pretŕča ako hotová dospeláčka. Na svojom Instagrame najradšej zverejňuje fotografie v krátkych sukniach a s jemným výstrihom. Najnovšie sa dokonca pochválila fotografiou v takých krátkych šatách, že keby sa náhodou predklonila, bolo by jej vidieť skutočne všetko. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si Geissenovci, najmä ukričaný Róóóbert, dávajú na svoje dcéry taký veľký pozor. Nočná mora Róóóberta sa však naplnila priamo počas nakrúcania šou, keď si 17-ročná Davina odskočila na rande.

"Môj sen a Robertova nočná mora sa naplnili. Toto je potenciálny zať v rodine Geissenovcov. Ja sama som sa zahrala na Amora a Davine som dovolila ísť na rande s roztomilým synom jedného hoteliera," pochválila sa na sociálnej sieti Carmen.

