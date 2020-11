Kontroverzná rodina Geissenovcov na čele so svojskou Carmen a Róóóbertom si užíva pandémiu jedna radosť! Zatiaľ čo iné rodiny sedia poslušne doma, oni vymetajú jednu dovolenkovú destináciu za druhou. Viac ako rodičia si to však užívajú ich dospievajúce dcéry, ktoré sa v luxuse fotia jedna radosť!

Geissenovci boli tento rok na dovolenke v Dubaji, odkiaľ sa svojím ničnerobením chvastali na sociálnej sieti Instagram. Ich dcéry Davina a Shania vytiahli zo skrine najlepšie šaty a fotili sa pri mori, na pláži, v meste a v luxusnom hoteli. A aj keď je svojská rodinka už dávno doma, Davina a Shania ešte stále pridávajú na sociálnu sieť Instagram fotografie z Dubaja. Človek by si až pomyslel, že sa tam presťahovali.

Staršia Davina sa na Instagrame pochválila záberom z hotela. Oblečené mala elegantné modré šaty a čiernu kabelku. Jej mladšia sestra Shania pridala fotografiu z toho istého miesta, avšak s menším rozdielom. Oblečené mala čierne ultrakrátke čierne šaty, v ktorých, kebyže sa zohla, by všetkým ukázala v celej kráse svoj zadok. Na to, že má iba 16 rokov, má poriadnu dávku odvahy. Keď to uvidel Róóóbert, zo svojho malého dievčatka nadšený určite nebol!