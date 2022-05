Presne pred dvoma mesiacmi oznámila rodina herca Brucea Willisa správu o ukončení jeho hereckej kariéry. Dôvodom bolo závažné ochorenie mozgu, ktoré znemožňovalo Willisovi vykonávať jeho prácu. Odvtedy vidieť herca na verejnosti len veľmi sporadicky. Po dvoch mesiacoch od oznámenia diagnózy sa predsa len na verejnosti ukázal, no pohľad naňho láme srdce. Choroba ho totiž postupne mení.

Herec Bruce Willis (67) má na konte množstvo filmov, milióny dolárov, 5 dcér a 2 manželstvá. Bohužiaľ, s jeho filmovou kariérou je koniec. Oznámila to pred dvoma mesiacmi hercova rodina, ktorá vo vyhlásení uviedla, že dôvodom je vážne degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré hercovi diagnostikovali. Herec sa v poslednom čase na verejnosti takmer neobjavoval. V uliciach Malibu v Kalifornii s priateľmi ho zachytili fotografi až uplynulý piatok.

Willisa videli, ako si vychutnáva občerstvenie a nesie šálku kávy počas výletu v luxusnom prostredí južnej Kalifornie. Bruce mal na sebe kockovanú košeľu, modré džínsy a modrú čiapku. Niekdajšia svalnatá postava, ktorú predvádzal na filmových plátnach, je už minulosťou. Herec vyzeral pochudnuto a zamyslene.

O tom, že závažná diagnóza nie je žiadnou „srandou“, prehovorila pred pár dňami jeho manželka Emma Heming, ktorá priznala, že je vyčerpaná a na konci so silami. „Každý deň bojujem s tým, aby som si našla čas na starostlivosť o seba. Uprednostňujem potreby svojej rodiny pred svojimi vlastnými a zistila som, že to zo mňa nerobí žiadneho hrdinu. Toľko starostlivosti o všetkých ostatných v mojej domácnosti si vyžiadalo daň na mojom duševnom a celkovom zdraví, čo neposlúžilo nikomu,“ uviedla v rozhovore pre The Bump Emma.

