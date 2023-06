Anglický herec, ktorý bol stálicou na Broadwayi a pravidelným hosťom v rade situačných komédií z 90. rokov, zomrel v piatok v nemocnici v Arlingtone vo Virgínii. Pre The Hollywood Reporter to potvrdil jeho syn Charles Whitehead. Bližšie informácie o príčine úmrtia však nezverejnil.

Zdroj: Jemal Countess

Slovenskí diváci si herca môžu pamätať vďaka postave pána Walthama, šéfa Rachel Greenovej v Bloomingdale's počas štvrtej série seriálu Priatelia. Herec sa však objavil aj v populárnych reláciách Frasier, Caroline in the City, Ellen, 3rd Rock from the Sun, The Drew Carey Show a Mad About You.