Amanda Bynes sa preslávila svojimi roztomilými a vtipnými výkonmi v televíznych seriáloch pre mládež, ako napríklad The Amanda Show a All That. Jej talent a charizma ju rýchlo povýšili na jednu z najobľúbenejších herečiek mladšej generácie.

Ako to však, žiaľ, v Hollywoode býva, sláva si vyžiadala svoju daň a v jej prípade viacnásobne. Počas posledných rokov sme boli svedkami jej dramatickej transformácie. Zdalo sa, že jej osobné problémy a psychické zdravie začali ovplyvňovať jej život a kariéru.

Verejnosť bola svedkom série neprimeraných správ, kontroverzných výrokov a bizarného správania. Bynes bola niekoľkokrát zadržaná políciou a stretla sa s problémami s drogami a alkoholom, od ktorých neskôr priznala závislosť.

Herečka Amanda Bynes mala všetko, po čom túžilo mnoho dievčat v jej veku. Vďaka talentu si našla cestu na filmové plátna a zo dňa na deň sa z nej stala tínedžerská hviezda svetového formátu. Najväčšiu slávu jej priniesli romantické komédie Čo to dievča chce, Kráľovná ročníka či seriál Všetko, čo na tebe milujem. Zdroj: gettyimages

I keď sa viackrát dušovala, že je v poriadku a chystá sa vrátiť na dosky, čo znamenajú svet, zjavne sa jej to stále nedarí. Len pred tromi mesiacmi verejnosť obletela správa o Amande Bynes, ktorá nahá a zmätená pobehovala po uliciach Los Angeles. Privolaní muži zákona ju predali zdravotníkom, ktorí ju umiestnili na psychiatriu. Tam sa liečila 3 týždne. Najnovšie však opäť skončila v rukách polície a bude sa riešiť jej psychické zdravie.

