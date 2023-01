80. ročník udeľovania cien Zlatý glóbus sa vrátil do štýlovej podoby po ročnej prestávke pre kontroverziu nedostatku rozmanitosti a etických nedostatkov. Našťastie je kríza v Hollywoode už zažehnaná a galavečer odštartovala krásna herečka Margot Robbie v žiarivých ružových šatách značky Chanel.

Z prítomných dám bolo naozaj čo vyberať a k Margot sa pripojili Lily James v nápadných červených šatách od Atelier Versace a či Jessica Chastain v strieborných šatách. Veľkú pozornosť pútala aj nestarnúca hviezda Salma Hayek (56), ktorá v antických šatách vyzerala ako naozajstná bohyňa. O jej bujnom dekolte ani nehovoriac.

Krásna herečka Margot Robbie patrila jednoznačne k hviezdam Zlatých glóbusov. V cukríkovej róbe vyzerala neodolateľne. Zdroj: gettyimages

Medzi mužským pokolením nesmel chýbať lámač ženských sŕdc Brad Pitt (59), ktorému evidentne mladšia milenka prospieva. Ukázal sa v dokonalom smokingu, no najviac zaujal novým zostrihom. Vyzeral naozaj skvele.

Herec Brad Pitt nestarne. Jeho nový účes sa stali senzáciou galavečera. S hereckou kolegyňou Margot Robbie si počas večere dobre rozumeli. Zdroj: gettyimages

Ocenenia si tohto roku odniesla hlavná snímka, a to film The Fabelmans z dielne legendárneho režiséra Stievena Spielberga. Na prekvapenie nové pokračovanie filmu Avatar cenu nedostalo. So seriálov bodoval House of Dragon. Herecké ocenenia si odniesli Cate Blanchett, Amanda Seyfried či Zendaya. Mužské pokolenie bodovalo v hlavných úlohách a cenu si odniesol napríklad predstaviteľ filmového Elvisa Austin Butler.

Anketa Páči sa vám nový zostrih Brada Pitta? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Extravagantnosť celebritám nechýbala ani tento rok a ako býva zvykom, predviedli aj poriadne odvážne kúsky. Herečka Anya Taylor-Joy, známa prevažne z úspešného seriálu Queen Gambit, prišla v jasne žltej róbe, ktorá odhaľovala jej dokonalú štíhlu postavu.