V roku 1998 sa Hannah Spearritt zúčastnila na konkurze a stala sa členkou popovej skupiny S Club 7. Za päť rokov, čo bola skupina spolu, vydali štyri britské single a dokonca aj jeden najpredávanejší album. Nahrali celkovo štyri štúdiové albumy, vydali jedenásť singlov a predali viac ako štrnásť miliónov albumov po celom svete. Spolu so skupinou tiež nakrútila seriál S Club, ktorý sa u fanúšikov tešil obrovskej popularite.

Skupina S Club 7 vznikla v roku 1998. Zdroj: twitter

Podľa britského denníka mala skupina za svojho pôsobenia zarobiť ohromných 50 miliónov dolárov. Speváčka však priznala, že zárobky členov kapely boli v porovnaní so ziskami mizivé. Po rozpade skupiny sa Hannah snažila preraziť ako herečka. Získala zopár menších úloh, no dieru do sveta neurobila. A hoc ju poznal celý svet, do vrecka mala poriadne hlboko.

Skončila na ulici

Pre britský denník The Sun teraz v rozhovore priznala, že zápasí s finančnými problémami. V rozhovore otvorene priznala, že pred pol rokom stratila strechu nad hlavou a odvtedy prežíva, kde sa dá. A to aj s partnerom Adamom Thomasom (42) a dvoma malými dcérami Tayou (4) a Torou (3).

Nejaký čas dokonca rodina zostala v kancelárskych priestoroch. „Majiteľ bytu, ktorý sme si prenajímali, ho potreboval rýchlo predať,“ uviedla speváčka. „Nemali sme čas nájsť si niečo nové. Mohli sme zostať v kamarátovej kancelárii. Bolo to stresujúce, ale keď musíte, tak sa prispôsobíte. Zvlášť, keď máte deti,“ zverila sa.

Choroba ju pripútala na lôžko

Dodala, že za posledných šesť mesiacov prespávali v štyroch dočasných domovoch a stále sú bez vlastného. Všetko navyše skomplikovali aj jej zdravotné problémy. Hannah totiž ostala pre vážnu chorobu pripútaná na lôžko na dlhé tri mesiace. S partnerom pritom plánovali otvoriť kaviareň a začať podnikať. Zdravotné ťažkosti a strata domova však ich plány nabúrali a Hannah teraz netuší, čo bude ďalej.

Jedinou malou nádejou na lepší život je ohlásený jesenný návrat skupiny S Club 7. Hannah však zatiaľ svoju účasť nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „V tejto chvíli je to S Club 6. Už čoskoro sa definitívne rozhodnem... Záleží hlavne na tom, ako na tom budem po zdravotnej stránke,“ dodala v rozhovore.