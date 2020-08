FOTO ŠIALENÉ! V TOMTO luxuse si užívali Brad a Jennifer: Z ceny ich domu vám padne sánka

Herec Brad Pitt a herečka Jennifer Aniston, ktorí tvorili manželský pár od roku 2000 do roku 2005, žili počas svojho manželstva v luxusnej vile. Po rozvode však dom predali a aktuálne sa ho snažia zbaviť aj jeho súčasní majitelia. Ako sa zdá ani lukratívna nálepka nehnuteľnosti na trhu nezaujala a cena nehnuteľnosti rapídne klesá. Keď však nahliadnete do tohto luxusu, sami by ste ju najradšej kúpili.