Katrina "Katie" Amy Alexandra Alexis Price je anglická mediálna osobnosť, modelka a podnikateľka. Spočiatku získala uznanie v roku 1996 za svoju prácu v oblasti glamour modelingu s častým vystupovaním v britskom bulvárnom denníku The Sun, kde sa preslávila pod pseudonymom Jordan. Kedysi bola prirodzene krásna a atraktívna žena. Potom ju však zlákali svet šoubiznisu a túžba po sláve. A ako sa zdá, cestu na výslnie si našla vďaka plastickým operáciám.

Zdroj: instagram @katieprice

Okrem prsných implantátov, liposukcie či zväčšených pier sa môže Katie pochváliť aj množstvom ďalších zákrokov na svojej tvári. Na najnovších záberoch však fanúšikov vydesili hlavne jej extrémne, až neprirodzene biele zuby a podivná línia vlasov na čele.

Anketa Pristalo to Katie viac bez plastík? Áno 89% Nie 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vo veku 17 rokov bola Katie Price prirodzenou kráskou s čerstvou tvárou, ktorá sa snažila preniknúť do sveta glamour modelingu. Na návrh priateľa sa dala odfotiť a rýchlo nato sa jej ujala ​​modelingová agentúra, ktorá jej nasledujúci rok sprostredkovala miesto v novinách The Sun. V minulom roku Katie prezradila, že bola rada, že v tom čase nebola vystavená sociálnym médiám, pretože nemala potuchy, čo je botox alebo výplne, inak by možno začala so svojimi vylepšeniami v ešte skoršom veku. Dnes by ju však pod množstvom botoxu, silikónu a ďalších úprav nespoznala asi ani vlastná mama. Čo je však na tom najzarážajúcejšie, Katie v poslednom čase nespoznávajú ani najvernejší fanúšikovia.

