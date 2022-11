Taylor Lautner sa pred rokom zasnúbil s priateľkou, zdravotnou sestrou Taylor Dome, ktorá po svadbe prevzala jeho priezvisko, a tak sa obaja volajú úplne rovnako. „Bude to asi zaujímavé, po svadbe z nás vlastne bude tá istá osoba. Budeme to mať super jednoduché alebo super komplikované,“ uviedol nedávno v The Kelly Clarkson Show so smiechom sympatický herec, ktorý svojho času zlomil srdce nejednej fanúšičky.

TAYLOR LAUTNER ako vlkolak Jacob v Súmraku. Zdroj: BONTON FILM

Dvojica svoju lásku spečatila manželským sľubom 11. novembra. Po svadbe si doprial zamilovaný pár aj romantiku v podobe medových týždňov.

Hviezda Súmraku Taylor Lautner a jeho mladá manželka Taylor si užívajú romantické medové týždne na plážach v Mexiku, kde dvojicu nasnímali fotografi. Taylor a Taylor sa ruka v ruke prechádzali po piesočnej pláži či veselo šantili vo vode.

24-ročná zdravotná sestrička Taylor tak na pláži predviedla svoju štíhlu postavu v plavkách. Filmový Jacob už síce nie je takým svalovcom ako počas nakrúcania, no je stále v dobrej forme. Čo poviete, pristane im to?