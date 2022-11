Dcéra bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka, dala svojmu otcovi košom v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a verejne vyhlásila, že sa z politiky sťahuje a svoj čas bude venovať rodine. Len krátko po nečakanom vyhlásení zbalila kufre a spolu s manželom a deťmi odcestovala na exotickú dovolenku do Egypta. Fanúšikov však prekvapili fotografie, ktorými sa na sociálnej sieti Instagram pochválila. Ivanka sa totiž akosi stráca pred očami.

Ivanka Trumpová dokazuje, že sa zameriava na svoj súkromný život a rodinu – a nie na ďalší boj jej otca o Biely dom.

Ivanka Trump bola ešte nedávno pravou rukou svojho otca Donalda. Dnes sa chce venovať rodine a od politiky dáva ruky preč. Zdroj: profimedia.sk

Najstaršia dcéra bývalého prezidenta Donalda Trumpa odletela do Egypta so svojím manželom Jaredom Kushnerom a ich tromi deťmi len niekoľko dní po tom, čo oznámila, že sa nezúčastní na kampani svojho otca v roku 2024. „Deň pri pyramídach! 🐫,“ napísala bývalá hlavná poradkyňa Ivanka (41) k pondelkovému statusu na Instagrame , ktorý obsahoval osem fotografií jej rodiny na ťavách a pózujúcich pred starobylými stavbami. “Je to také špeciálne objavovať krásy Egypta prvýkrát s mojou rodinou," dodala.

Ivanka v rámci dovolenky a jej nového životného smeru zahodila aj konzervatívne kostýmčeky a blúzky a v Egypte si užívala slnečné lúče v ľahkých bielych šatách. Fanúšikov však prekvapil detail, ktorý sa nedal prehliadnuť. Na mnohých fotografiách vyzerá bývalá prvá dcéra USA až nezdravo chudo. Za jej premenou aj zmenou životných priorít môže byť podľa portálu Post náhla smrť jej matky Ivany Trumpovej v júli, ktorá prispela aj k jej rozhodnutiu odísť z politiky. "Myslím si, že strata rodiča určite vedie k skutočnému prebudeniu," uviedol zdroj blízky rodine. „To znamená rôzne veci pre rôznych ľudí. Pre Ivanku to podčiarklo fakt, aký je čas pominuteľný.“

Návrat rakoviny

Než sa však kráska s dobre našliapnutou politickou kariérou stihla vysporiadať so smrťou matky, život jej uštedril ďalšiu ranu. Jej manžel Jared Kushner (41) totiž opäť bojuje s rakovinou štítnej žľazy.

Kushner zákernú chorobu už v minulosti prekonal, no bohužiaľ sa mu vrátila a nedávno ho museli opäť operovať. Tento zákrok mal podľa jeho slov skončiť úspešne, no je jasné, že si rodičia troch detí zažili za posledné mesiace toho veľa.