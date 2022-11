FOTO Dcéra Angeliny Jolie Shiloh na nákupoch bez mamy: Luxusné auto a AHA, čo mala na sebe ×

O prvorodenej dcére Angeliny Jolie a Brada Pitta sa dlho hovorilo hlavne v súvislosti so zmenou pohlavia. Shiloh Jolie-Pitt sa od mala obliekala do chlapčenského oblečenia, nosila krátke vlasy a ešte donedávna sa dávala oslovovať John. Dnes má Shiloh už 16 rokov, lásku našla v tanci a na červenom koberci sa po boku slávnej mamy objavila v elegantných šatách. V uliciach by ste ju však spoznali len ťažko. Shiloh totiž pôsobí nenápadne, snaží sa nepútať pozornosť a väčšinou si oblieka voľné mikiny a tepláky. Pozornosť fotografov však zaujala pred pár dňami, keď nastupovala do úplne nového luxusného autíčka.