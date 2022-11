Zvučné mená, odvážne róby celebritných krások, šampanské a nečakané návraty. Tak by sa dal stručne opísať slávnostný večer v Los Angeles, na ktorom nechýbal takmer nikto, kto v hudobnom priemysle niečo znamená. Už tradične najviac sošiek pozbierala americká speváčka Taylor Swift, ktorá si domov odniesla hneď šesť vzácnych sošiek a to v kategóriách: obľúbený popový album, obľúbený country album, obľúbené hudobné video, umelec roka, obľúbená popová umelkyňa a obľúbená country umelkyňa.

A hoci to vyzerá, že Taylor svojim kolegom nič nenechala, opak je pravdou. Cenu v kategórii nový obľúbený umelec si odniesla speváčka a herečka Dove Cameron, Anitta vyhrala v kategórii obľúbená latino umelkyňa a Harry Styles si odniesol dve sošky ako obľúbený mužský popový umelec a za obľúbenú mužskú popovú pieseň. Viac pozornosti si však získal pre rozchod s herečkou Oliviou Wilde (38).

Krásky večera a hudobný návrat roka

Pomyselné sošky za módne kreácie by však putovali do celkom iných rúk. Na červenom koberci totiž najviac zažiarili speváčky Pink, Carrie Underwood, Dove Cameron či Meghan Trainor. Pozornosť pútala aj plastikami vylepšená speváčka Ellie Goulding či speváčka Tinashe, ktorej prsia takmer vyskočili z upnutého korzetu. Ocenená speváčka Anitta pre zmenu ukázala v zaujímavých šatách svoj holý zadok. Odvážny outfit zvolili aj Sabrina Carpenter či speváčka Kelly Rowland, ktorej rázporok siahal až k rozkroku.

Speváčka Pink navyše okrem sexi čierno-zlatých šiat zožala obrovské ovácie počas svojho veľkolepého návratu na pódium. Na pódium sa speváčka postavila v ružových šatách a na počesť zosnulej hviezdy Pomády Olivie Newton-John zaspievala jej hit z filmu Pomáda Hopelessly Devoted To You.

Na konci vystúpenia dav prepukol v hlasný potlesk, ktorý sa rýchlo zmenil na standing ovation, ktorý viedol speváčkin manžel Carey Hart (47) a ich dve deti, 11-ročná dcéra Willow a 5-ročný syn Jameson, ktorí slávnu mamu sprevádzali počas celého večera.

Speváčka Pink vydala svoj debutový album Can't Take Me Home v roku 2000. V roku 2011 a 2016 sa jej narodili deti a odvtedy sa venovala viac rodine než svojej kariére. Ako sa však zdá, Pink je späť.

