Nechutné praktiky odhalil po rokoch nový dokument s názvom „Tajomstvo Playboya“. Dnes už 33-ročné dvojičky Shannonové mali len 18 rokov, keď sa presťahovali k Hefnerovi, vtedy 83-ročnému magnátovi, a začali 18-mesačný vzťah, ktorý teraz prirovnávajú k životu v kulte. O svojich nepríjemných zážitkoch prehovorili v novej epizóde dokumentárneho seriálu Tajomstvo Playboya od A&E.

O šéfovi Playboya sa toho napísalo za celé dekády mnoho. Najnovšie však prehovorila jeho dvorná playmate Karissa Shannon, ktorá bola údajne so slávnym milovníkom Hughom Hefnerom († 91) tehotná. Zdroj: gettyimages

Bývalé hviezdy Girls Next Door Karissa a Kristina Shannonové prehovorili o tom, ako sa obe nakazili chlamýdiami, keď žili s Hughom Hefnerom v Playboy Mansion, pričom Karissa prezradila, že s Hefnerom dokonca otehotnela a musela tajne ísť na potrat. "Zakaždým, keď som to s ním urobila, bolo to ako útok," povedala Karissa. „Pre mňa to bolo ako znásilnenie. Úplne vo všetkom používal kontrolné mechanizmy, takže som šťastná, že som potratila,“ uviedla v dokumente.

Sexi dvojičky poznačil život s Hefnerom vo vile hriechu na celý život. Zdroj: gettyimages

Rovnako ako mnoho mladých žien, ktoré sa dostali k Hefnerovi, aj dvojčatá mali náročné dospievanie. S násilníckym otcom a bez matky ich vychovávala stará mama a niekoľko rokov žili dokonca v obytnom prívese, pričom odišli zo školy, aby si našli prácu v reštaurácii v štýle Hooters, keď mali len 15 rokov. Keď mali 17 rokov, fotograf im navrhol, aby urobili nahé fotografie a poslali ich do Playboya.

Už o rok neskôr, keď mali 18, odleteli do Miami na skúšobné fotenie, ktoré bolo v polovici prerušené, keď Hefner zavolal, že sa mu fotky páčia.

Odvahu na to, aby Hefnera opustili, však nenašli. Matku nemali, otec bol násilník a peniaze, ktoré zarobili, mohli poslať babičke, aby mohla žiť o niečo slušnejším životom. Psychické následky sa prejavili aj na vzhľade dvojičiek, keď sa totiž pred kamery posadili dve plnšie ženy, nikto by si netrúfol hádať, že pred pár rokmi boli milenkami neslávne známeho magnáta.

