Policajná razia prekvapila obyvateľov Sečoviec v časti Kochanovce. "Na ceste zastavili policajti auto a vytiahli odtiaľ vodiča. Bolo tam kopec policajtov, dosť dlho sa tam zdržali," opisovali očití svedkovia.

Podľa našich informácií zadržaným je podnikateľ Marián Sisák - muž, ktorý figuroval v Threeme podnikateľa Mariána Sisáka. Kočner bol odsúdený za falšovanie zmeniek na 19 rokov a v procese objednávky vraždy novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice ho špecializovaný súd oslobodil, Najvyšší súd rozsudok ale zrušil a vec vrátil na opätovné rozhodnutie. Práve Sisák bol jedným z troch ľudí, ktorým Marian Kočner cez Threemu písal, že ide do väzby.

Pred rokom Sisák skončil tiež pred súdom pre obžalobu z pokusu o subvenčný podvod. Podvodne chcel získať dotáciu na pôdu vo vranovskom okrese, ktorú podľa prokurátora nevlastnil. Ak by sa mu podarilo Pôdohospodársku platobnú agentúru prekabátiť a tá by mu peniaze vyplatila, vznikla by jej škoda vyše 81-tisíc eur.

Kočner si so Sisákom písal aj o predsedovi jedného z košických okresných súdov, ale aj o obchodných senátoch na Krajskom súde v Košiciach. Ich komunikácia sa dotkla aj ovplyvňovania členov súdnej rady, ktorí boli z východu krajiny.

Okrem M. Sisáka v utorok zadržali aj bývalého sudcu vranovského súdu a ďalšieho muža. "Dňa 19.10.2021 realizovala národná kriminálna agentúra protikorupčnú akciu SYSEĽ. Ide o trestné činy podplácania a nepriamej korupcie. Zadržali sme tri obvinené osoby. Vykonali sme osobné prehliadky, domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. V tejto trestnej veci vyšetrovateľ obvinil šesť osôb, ktoré sa mali dopustiť korupcie najmenej v troch prípadoch. Konkrétne pri ovplyvňovaní civilných a trestných konaní vedených na rôznych súdoch v Prešovskom a Košickom kraji. Viac informácií nie je možné poskytnúť," informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

