Napriek tomu, že rakovina na Shannen Doherty udrela plnou silou a v jej tele vytvorila viacero metastáz, herečka ostáva žiť v nádeji, že sa čoskoro možno nájde liek, alebo že prežije ešte niekoľko šťastných rokov. V posledných týždňoch o svojej chorobe a pomoci ostatným pacientom prehovorila aj pre magazín Elle, kde uviedla, že najhorším momentom bolo, keď musela správu oznámiť manželovi, priateľom a rodine.

Shannen Doherty

Shannen Doherty (49) má smrteľnú rakovinu a už teraz uvažuje, ako sa rozlúčiť so svojimi priateľmi a rodinou pred smrťou, ale láska k manželovi Kurtovi Iswarienkovi (46) jej dodáva silu. Teraz pár oslávil svoje deviate výročie svadby a bývalá hviezda Beverly Hills 90210 dala svojmu „kovbojovi“ zvláštne vyznanie lásky. „Vždy budeš môj kovboj. Milujem ťa," napísala Shannen Doherty k fotografii, na ktorej sú spolu s Kurtom Iswarienkom na koni. Obaja majú na sebe kovbojské klobúky.

Kurt Shannenino vyznanie lásky k 9. výročiu svadby opätoval čiernobielou fotografiou jeho manželky, na ktorej má zjavne oblečenú jednu z jeho búnd. Všetky chmáry a strach z toho, že by to mohol byť ich posledný spoločný rok nakoniec Shannen zahnala zábavou v bazéne spoločne so svojou kamarátkou. Nato, že je herečka vážne chorá, vyzerá neuveriteľne dobre aj v bikinách. Neveríte, presvedčte sa v galérii článku.