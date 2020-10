Princ Harry (36) a vojvodkyňa Meghan (39) zverejnili svoj nový portrét v súvislosti so sériou rozhovorov s názvom TIME100, v ktorých sa venujú mnohým otázkam vrátane online šikany, rasizmu či rovnoprávnosti. Meghan nenechala nič na náhodu a na fotenie sa vyparádila šperkami a oblečením takmer za 330-tisíc eur.

Manželka princa Harryho vojvodkyňa Meghan je od momentu, keď sa stala súčasťou kráľovskej rodiny, známa tým, že na svojom vzhľade vôbec nešetrí a miluje luxus, čím často nahnevala aj britský ľud. Svoju lásku k luxusu a drahým veciam obhájila aj na novom portréte s princom Harrym. Meghan sa na fotenie obliekla do luxusného kostýmu Alexandra McQueena v hodnote 2-tisíc eur, ktorý si prvý raz obliekla ešte v roku 2018 na svoje kráľovské zásnuby.

Viac ako luxusný kostým však na fotografii zaujali drahé doplnky v podobe šperkov. Najdrahším kúskom bol zásnubný prsteň zo žltého zlata zdobený troma diamantmi, ktorý dostala od princa Harryho. Jeho hodnota je odhadovaná na 298-tisíc eur. Ďalším drahým kúskom boli hodinky od Cartiera, aké nosila aj zosnulá princezná Diana, v hodnote takmer 20-tisíc eur.

Na sebe mala aj náramok Láska rovnakej značky, ktorý bol darčekom od princa Harryho a jeho dizajn bol inšpirovaný pásom cudnosti. Napriek tomu, že bol najlacnejším zo šperkov, ktoré si Meghan na fotenie zvolila, jeho cena je 6,5 tisíca eur. Portrét vznikol potom, ako bol kráľovský pár zaradený medzi najvplyvnejších ľudí sveta.

Vzácny prsteň zosnulej Diany

Pozorné oči fanúšikov však upútal celkom iný šperk, ktorý si Meghan nenápadne navliekla na svoj malíček. Mnohí si myslia, že ide o Dianin prsteň Aquamarine, ktorý je vsadený do 24-karátového žltého zlata. Odborník na šperky Grant Mobley odhadol hodnotu prsteňa na dnešnom trhu na cca 82 000 eur. Princezná Diana si tento úchvatný prsteň prvý raz vzala v roku 1996 počas cesty do Austrálie.

Meghan si prsteň prvý raz vzala v svadobný deň. Dianin prsteň Aquamarine tiež ukázala počas kráľovského turné v Tongu v októbri 2018. Na novom zábere však mnohých zarazilo, že prsteň nosí na malíčku. Fanúšikovia kráľovskej rodiny však ostali tak trochu pobúrení. Mnohí si myslia, že po úteku Meghan a Harryho by sa bývalá herečka nemala prezentovať luxusom, od ktorého utiekla a ktorý nenávidela.

„Môže to byť Dianin akvamarínový prsteň na Meghaninom malíčku?" opýtal sa jeden z fanúšikov. „Vyzerá ako akvamarínový prsteň princeznej Diany, ktorý mala na sebe v svadobný deň,“poznamenal ďalší. „Myslíte si, že sú to hodinky princeznej Diany a akvamarínový prsteň princeznej Diany, ktorý mala Meghan na sebe?“ opýtala sa ďalšia. Ako sa zdá, Meghan nevidí najmenší dôvod, prečo by sa nemohla ovešať kráľovskými šperkami aj napriek tomu, že povinnosti a život podľa pravidiel odmietla.