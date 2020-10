Susan Boyle zavítala ako jedna z mnohých do tretej série šou Británia má talent v roku 2009. Pred celým národom prišla zaspievať pieseň z muzikálu Les Misérables. Diváci, ale aj porota ju po pár sekundách vysmiali, a to ešte ani nezačala spievať. Susan totiž vyzerala ako babička, aj keď v tom čase mala iba 47 rokov. Keď však Susan otvorila ústa a začala spievať, všetkým porotcom vrátane Simona Cowella vytrela zrak a hľadeli na ňu len s otvorenými ústami. Po tom, ako dospievala, sa jej všetci ospravedlnili za to, že ju súdili podľa výzoru, nie spevu.

VIDEO Susan Boyle ďakuje zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii!

Napriek tomu, že Susan talentovú šou nevyhrala, je z nej dnes uznávaná speváčka. V novembri 2009, hneď po skončení šou, vydala svoj prvý album, ktorý sa stal najpredávanejším britským debutovým albumom všetkých čias. Za prvý rok si ako úspešná speváčka zarobila neuveriteľných 5 miliónov libier. Od roku 2013 predala viac ako 19 miliónov albumov po celom svete, získala dve nominácie na cenu Grammy a spievala aj pred samotnou britskou panovníčkou, kráľovnou Alžbetou.

Anketa Pamätáte si na Susan Boyle, ktorá sa preslávila v britskom talente? Jasné, že áno! 99%

Nie, kto to je? 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Sláva kedysi šedú myšku Susan poriadne zmenila. Na najnovších záberoch, ktoré vznikli v Londýne, má upravené a zafarbené vlasy, oblečenú elegantnú blúzku a rifľové nohavice. Paparaci ju vyfotili pred luxusným hotelom v momente, keď jej asistent otváral dvere a pomáhal vystúpiť z auta. Susan sa mala v Londýne stretnúť so Simonom Cowelom a vystúpiť v šou Británia má talent ako špeciálny hosť. Pre pandémiu koronavírusu však natáčanie presunuli.