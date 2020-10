Gabriel Jiráčková (20) sa v našich končinách dostala do povedomia ako prvá česká živá Barbie. Na výslnie šoubiznisu vstúpila ako 17-ročná s predstavou, že sa vďaka plastickým operáciám chce podobať na Bimbo Barbie. Postupne si svoj sen plnila a pred pár dňami dokonca podstúpila ďalšiu plastickú operáciu a to priamo na klinike v Bratislave. Denník Plus JEDEN DEŇ pri tom nesmel chýbať a Gabriel chvíľu po plastickej operácii vyspovedal.

Česká Barbie Gabriel Jiráčková podstúpila uplynulý týždeň plastickú operáciu, počas ktorej jej vymenili prsné implantáty za ešte väčšie, ako mala do teraz. Počas rozhovoru nám neprezradila len to, prečo si dala prsia zväčšiť, ale napríklad aj to, aké ďalšie zákroky má v pláne a čo chystá vo svojom živote.

Do Bratislavy si pricestovala pre plastickú operáciu poprsia. Prezradíš nám, prečo si sa rozhodla pre väčšie implantáty a prečo si si vybrala práve Bratislavu?

- Kliniku v Bratislave som si vybrala preto, lebo tu boli ochotní ísť trošku aj do extrémnejších úprav môjho vzhľadu, čo mi vyhovovalo. Aktuálne som podstúpila výmenu prsných implantátov za implantáty Motiva s obsahom 725 mililitrov. Pôvodne mi ani tak nešlo o zväčšenie ako o to, dosiahnuť pevné a guľaté prsia. Po konzultácii mi odporučili, že väčšie implantáty uvoľnenú pokožku krásne napnú, čím získam vytúžený vzhľad poprsia. Po výmene silikónu mám teraz prsia približne o dve až dve a pol veľkosti väčšie, po prvej plastickej operácii mali veľkosť osem.

Už spočiatku, keď si vstúpila do sveta šoubiznisu, si hovorila o tom, že sa chceš podobať na Bimbo Barbie. Stále je to tvojím cieľom?

- Už toto pomenovanie nerada používam, keďže je to trochu zavádzajúce. Prirovnanie k Bimbo Barbie s mojím imidžom, čo sa vzhľadu týka som ho používala preto, lebo som sa chcela odlíšiť od vzhľadu klasickej bábiky Barbie. Páčia sa mi totiž extrémnejšie krivky ako nadmerne veľké prsia. Tomuto spojeniu sa totiž pripisuje viac vecí. K Bimbo Barbie sa často pripisuje aj práca v erotickom priemysle, nedbajú na svoju inteligenciu, vzdelanie a sú len ozdobou muža, a to nechcem, aby si o mne ľudia mysleli, lebo to nie je pravda.

Gabriel Jiráčková. Zdroj: Matej Kalina

Zväčšenie poprsia je jediný zákrok, ktorý si podstúpila, alebo ich máš za sebou viac? Pred časom si totiž hovorila aj o odstránení rebier na zvýraznenie svojho pásu. Stále po tomto zákroku túžiš?

- Mám zatiaľ len menšie estetické zákroky, ako je výplň pier, zdôraznenie hrany línie čeľuste, s ktorým začala Angelina Jolie, a ďalšie skôr dermatologicko-estetické menšie zásahy. Čo sa týka operácie na odstránenie rebier, tak v poslednom čase ju podstúpilo dosť mojich známych, kde som videla ten efekt. V podstate sa aj po operácii na vytvarovanie pásu musia stiahnuť do korzetu, aby vytvorili želaný efekt. V rámci prehodnotenia výsledného efektu a zdravotných rizík som nateraz od tohto zákroku ustúpila, aj keď nikdy nehovorím nikdy.

