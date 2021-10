Britská speváčka Adele, ktorá posledné tri roky zažívala ťažké obdobie spojené s rozvodom, potešila svojich fanúšikov skvelými správami aj raritnými zábermi zo svojho súkromia. Na sociálnej sieti Instagram prehovorila o svojom pripravovanom albume, ktorý má byť obrovským comebackom. Nový album by mal podľa všetkého niesť názov 30. Presne toľko rokov totiž mala speváčka, keď sa odlúčila od svojho manžela Simona Koneckého (47). Speváčka tak nadviazala na svoj trend dávať albumom názvy podľa svojho veku. Predchádzajúce albumy niesli v názve čísla 19, 21 a 25.

Hlavnou témou jej nového albumu bude podľa jej slov práve rozpad jej manželstva. Speváčka, ktorá bola so svojím exmanželom sedem rokov, svoj posledný singel vydala pred šiestimi rokmi. "Písanie mojej hudby bolo veľmi terapeutické," potvrdila Adele, ktorá v otvorenom rozhovore pre magazín Vogue priznala úzkosti a depresie, ktoré ju posledné roky sužovali. Ako u väčšiny ľudí, u ktorých sa v súvislosti so životnou nerovnováhou objavia úzkostné a depresívne stavy, aj Adele tieto zmeny ovplyvnili život. Podľa jej slov psychický stav, v ktorom sa nachádzala, viedol až k strate chuti a radosti zo svojej práce. "Myslím, že som na chvíľu stratila zmysel toho všetkého. Stretli ma veci, o ktorých som nechcela hovoriť nahlas... alebo hovoriť o nich celkovo. Moje duševné zdravie je však v tejto chvíli veľmi dobré. Deň po dni riešim, čo mi príde do cesty," popisovala. "Určite mi pomôže cítiť sa lepšie, keď si urobím čas sama na seba."

Manželstvo so Simonom nevydržalo. Zdroj: Profimedia

Za posledné dva roky však speváčka urobila vo svojom živote obrovské zmeny. Okrem rozvodu sa vrhla na chudnutie a zdravý životný štýl, čo prispelo k jej psychickej rovnováhe a duševnému zdraviu. Možno práve vďaka tejto zmene sa fanúšikom na sociálnej sieti rozhodla ukázať svoju pravú tvár. Čo poviete, pristane to Adele aj bez mejkapu?

