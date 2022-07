FOTO Roztiahnuté nohy a ruka hore: Vylepšená Demi Moore predviedla sexi telo v bikinách ×

Niekto vie zostať večne mladý prirodzene, niekto nie! Americká modelka a herečka Demi Moore (59) podstúpila začiatkom minulého roka sériu omladzovacích zákrokov, čo je v šoubiznise už akési nepísané pravidlo. Dnes tak na to, že čo chvíľa oslávi svoje 60. narodeniny vôbec nevyzerá a to nielen pre plastiky. Herečka totiž zahodila šaty a predviedla svoje telo v odvážnych pózach v sexi bikinách. A veru, to telo by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ženy.