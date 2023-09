FOTO Rozmarná Meghan vyberala dom v Malibu: Teraz sú jej kráľovské peniaze dobré? To je luxus ×

Meghan Markle (42) a princ Harry (38) zjavne plánujú presunúť svoj život do hollywoodskych vôd. Luxusný dom v kalifornskom Montecite údajne plánujú predať a chcú sa presťahovať do futuristického sídla za 14 miliónov. Že by sa snažili zachrániť ich manželstvo veľkou zmenou? Pri pohľade na nový dom je však jasné, že Meghan veľa skromnosti veru nenadobudla.