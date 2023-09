Druhorodený syn princeznej Diany princ Harry si v roku 2021 zbalil kufre a spolu s manželkou Meghan a so synom Archiem utiekol do Ameriky, aby mohol žiť slobodne bez strachu o život svojej rodiny. Po úteku prehovoril v mnohých rozhovoroch o svojich bolestiach a zlých pocitoch, ktoré mal od svojho narodenia ako druhorodený. Zo strany svojho otca kráľa Karola cítil nedostatok lásky a vždy bol radený až za Williama. Po bombových odhaleniach sa na Harryho zosunula lavína kritiky, že preháňa a snaží sa kráľovskú rodinu len očierniť a zničiť. Ako sa však teraz zdá, jeho pocity boli oprávnené.

Princ Harry sa nevedel vyrovnať s tým, že je až druhý. Zdroj: Responsible Technology Youth Power Fund

V USA boli totiž zverejnené úryvky klipov, ktoré sa odvysielajú v pripravovanom dokumente a boli zverejnené len deň po 26. výročí Dianinej smrti pri autonehode. Zvuk nahrala Diana v 90. rokoch pre svojho životopisca Andrewa Mortona, ktorý následne vydal bestsellerovú knihu Diana: Jej skutočný príbeh.

Diana v nahrávke tvrdí, že Charles povedal jej matke na krste princa Harryho v roku 1984: „Som taký sklamaný, myslel som si, že to bude dievčatko.” Frances mu na to povedala, že by si mal „uvedomiť, že má šťastie, že má normálne dieťa“, dodala v nahrávke Diana. Po tomto rozhovore podľa Diany vzťah Karola a jej matky ochladol a už spolu nekomunikovali. Zverejnenie klipov by mohlo byť obzvlášť škodlivé pre kráľa Karola, pretože sa objavili len týždeň pred prvým výročím smrti jeho matky, kráľovnej Alžbety II. Dokonca aj svadbu s vtedy ešte princom označila v nahrávke za smiešnu.

Nenávisť k nevlastnej matke

Ďalší záznam odhaľuje Dianinu nenávisť k jej nevlastnej matke Raine Spencer, s ktorou sa jej otec John oženil v roku 1976 potom, čo jej matka Frances odišla.

Princezná Diana milovala oboch svojich synov. Zdroj: Gettyimages

Po Johnovej smrti v roku 1992 Raine opustila rodinné sídlo Althorp pre napäté vzťahy, ktoré mala s Charlesom a Dianou. Dianu počuť, ako hovorí: „Bola som taká nahnevaná. Povedala som jej: Tak veľmi ťa nenávidím. Keby si len vedela, ako veľmi ťa všetci nenávidíme za to, čo si urobila. Zničila si dom, minula si ockove peniaze. Povedala som všetko, čo som mohla, a Raine povedala: Nemáš potuchy, akou bolesťou tvoja matka preniesla tvojho otca."

Raine však podľa princeznej Diany vôbec nevedela, čo je to skutočná bolesť. „Bolesť, Raine? To je slovo, ku ktorému ani nevieš, ako sa postaviť. V mojej práci a v mojej úlohe vidím ľudí trpieť tak, ako ste to nikdy nevideli. A vy tomu hovoríte bolesť. Máš sa veľa čo učiť," dodala v nahrávke.

Zverejnená nahrávka má byť však len malou ochutnávkou pred zverejnením dokumentu, ktorý by sa mal už začiatkom budúceho roka objaviť na platforme Disney Plus. Keďže boli nahrávky zverejnené v USA, špekuluje sa, že v tom má prsty samotný princ Harry. Ten zo smrti svojej matky dodnes viní kráľovskú rodinu.

