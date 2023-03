O tom, že si milionárska rodinka Geissovcov užíva život, niet žiadnych pochýb. Týždeň čo týždeň sa pripomína pomocou Instagramu z miest, o ktorých sa väčšine z nás ani nesnívalo. Najnovšie si zaletela do raja a na fotografiách z Maldív poriadne prekvapila pikantnými zábermi.

Svojskú rodinu Geissovcov netreba v našich končinách predstavovať. Carmen (57), jej manžel Robert (59) a ich dcéry Davina (19) a Shania (18) sa vedia postarať o rozruch, kdekoľvek sa objavia. Inak to nebolo ani minulý rok, keď zavítali k nám, na Slovensko.



Známa nemecká rodinka miluje cestovanie a luxus. Život si zjavne užíva naplno a nejeden „obyčajný“ človek by jej mohol závidieť. O tom, že Carmen patrí k ženám, ktoré sa o seba starajú, značí aj fakt, že sa na najnovších záberoch z luxusnej dovolenky objavila tak, ako ju Boh stvoril, a do vírivky skočila v miniplavkách, ktoré prekryli len to najdôležitejšie.



V šľapajach slávnej mamy idú zrejme aj dcéry, ktoré len prednedávnom dovŕšili dospelosť a akoby mávnutím čarovného prútika pridali fotografie, na ktorých nezaostávajú a ukázali svoje krivky. Mladučká Davina sa predviedla v modrých bikinách vo vábivej póze a Shania zas ukázala dlhočizné nohy v minišortkách.

Carmen Geiss si užívala chvíle v exotike na Maldivách s rodinou. Zdroj: instagram



Exotika im zjavne prospieva a okrem rodinnej pohody si užívali aj luxus v raji. Ako je u známej rodinky bežné, nebola ubytovaná v nejakom hoteli, no prenajala si luxusný bungalov priamo na pláži, kde mala okrem dokonalého výhľadu aj súkromie. Keď už dovolenka u Geissovcov, tak jednoznačne vo veľkom štýle!



