Slovenka, ktorú sleduje na Instagrame takmer milión ľudí, Radka Kováčová patrí k najznámejším beauty blogerkám sveta. Pochádza síce z Galanty, no už od roku 2016 žije v Londýne. Jej začiatky neboli vôbec ľahké a od ľudí si vypočula nespočetné množstvo urážok.

Vďaka mejkapu sa dokáže zmeniť na nepoznanie. Slovenka Radka Kováčová (25) z Galanty, ktorá na Instagrame, Youtube a Tik-toku vystupuje pod menom grwrady, dobila svojimi mejkap premenami a videotutoriálmi svet. Aktuálne mladú Slovenku sleduje na Instagrame neuveriteľných 889-tisíc fanúšikov a spolupracuje s najznámejšími kozmetickými značkami sveta.

Vo svojich začiatkoch to však nemala vôbec jednoduché. Po tom, ako radikálne schudla, ju začalo trápiť nepekné akné. Radka sa však nevzdala a svoje nedostatky obrátila na úspech. Vo svojich videách radila ženám z celého sveta, ako tieto nedostatky šikovne zamaskovať mejkapom. Pod videami sa často objavovali aj nepekné komentáre, ktoré Radku prirovnávali k príšere z močiara či k narkomanke. Jej cieľom bolo pritom len poradiť dievčatám s podobným problémom. ,,Som rada, že moja mama nevie čítať po anglicky, veľmi by ju to mrzelo," reagovala v tom čase Radka na hanlivé slová, ktoré ju zasiahli.

V tom čase ju na sociálnej sieti Instagram sledovalo okolo 100-tisíc fanúšikov, čo je len zlomok toho, koľko ľudí ju sleduje dnes. Mladá a ambiciózna Slovenka, ktorú bavila práca nielen s mejkapom, ale aj tvorba obsahu a nakrúcanie videí, sa nevzdala a dnes patrí medzi najslávnejšie beauty blogerky sveta, možno práve preto, že sa nikdy nebála ukázať aj svoje nedostatky. O to fascinujúcejšie boli jej následné premeny a čarovanie s mejkapom. Jej úspech spočíva aj v tom, že svoje príspevky nahráva v anglickom jazyku, čím si získala srdcia nielen slovenských, ale aj zahraničných fanúšikov.

Ako jedna z mála Sloveniek sa tak dnes už vydatá mamina krásnej dcérky presadila na svetovom trhu a našu krajinu reprezentuje ako jedna z najúspešnejších mejkap artistiek a influenceriek.

