Rodina nemeckých milionárov Geissovcov navštívila Slovensko uplynulý rok v máji. Do našej vlasti ich pozval Richard Sulík s vidinou, že by mohli pomôcť zviditeľniť Slovensko. A hoc sa pôvodne počítalo s jednou epizódou, nakoniec sa nemecká televízia RTL rozhodla, že z materiálov nakrútených na Slovensku vzniknú až tri epizódy. A tú prvú odvysielajú už o pár dní. V upútavke si však televízia pomýlila Slovensko s...

V máji uplynulého roka vyvolala rodina Geissovcov na Slovensku hotový ošiaľ, Fanúšikovia milionárov ich mohli stretnúť na Devíne či v uliciach Bratislavy. Z ich návštevy Slovenska mali vzniknúť tri epizódy do populárnej reality šou Geissovci, strašne očarujúca rodina, ktorú vysiela nemecká televízia RTL. Kedy sa však epizódy zo Slovenska objavia na televíznych obrazovkách nebolo známe.

Prvé epizódy z návštevy Geissovcov na Slovensku odvysiela nemecká televízia už 13. februára. Zdroj: rtl.de

Po mesiacoch čakania ohlásila RTLZWEI dátum odvysielania prvých epizód nakrútených na Slovenku. Ako si však všimol portám Mediaboom, nemecká televízia si vo svojom krátkom príspevku pomýlila Slovensko so Slovinskom.

Namiesto Slovenska Slovinsko

RTL Zwei nasadzuje reality šou v pondelňajší večer v dvoch častiach za sebou a prvé dve slovenské časti prídu na rad v pondelok 13. februára o 20:15 a 21:15.

Zdroj: RTLZWEI

RTL na nadchádzajúce epizódy upozornila krátkou anotáciou, v ktorej uviedla, že Geissovci prichádzajú do Slovinska na pozvanie predstaviteľa vlády. „Geissovci, ktorí prijali pozvanie ministra hospodárstva, prilietajú do Slovinska. Súkromné lietadlo nás privádza do Bratislavy, kde na manželov čaká množstvo fanúšikov. Pre luxusnú rodinu je pripravený dobre načasovaný program,“ oznamuje anotácia prvej časti.

V upútavkách na nové epizódy sa objavili aj provokatívne hry so slovami. Prvá epizóda zo Slovenska nesie názov „Only Fans in der Slowakei“. Čím odkazuje na populárny odkaz pre dospelých Only Fans. Druhý diel je tiež pomenovaný trefne Prasknutá guma. Aj v prípade druhej epizódy zamierili podľa nemeckej televízie Geissovci do Slovinska na dostihové preteky. „V Slovinsku je luxusná rodina vítaná fanúšikmi. Na dostihovej dráhe sa Geissenovcov zmocňuje adrenalín a parkúrový turnaj v Carmen rozbúši srdce jazdkyne," uvádza krátka anotácia k epizóde.

Zdroj: RTLZWEI

Ako sa tak zdá, návšteva Geissovcov nakoniec podľa všetkého prinesie slávu namiesto Slovensku inej krajine - Slovinsku. Kedy sa spomínané epizódy objavia na našich obrazovkách zatiaľ nie je známe.