Že by ich manželstvo nebolo až také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá? Medzi speváčkou a herečkou Jennifer Lopez a jej manželom Benom Affleckom to na odovzdávaní cien Grammy poriadne vrelo. Jennifer nakoniec Benova ofučanosť prerástla cez hlavu a pred kamerami mu v priamom prenose vynadala.

Zábery znudeného Bena Afflecka na odovzdávaní cien Grammy obleteli v pondelok celý svet. Z herca si fanúšikovia uťahovali, že vyzeral tak, že by bol radšej u zubára než v prvom rade na podujatí. Úsmev na perách mu nevyčarila ani sexi róba jeho manželky Jennifer, ktorá bola počas večera neprehliadnuteľná.

Zdroj: instagram @jlo

Ofučaná tvár a zlá nálada Bena však neostali bez potrestania. Speváčke nakoniec došla trpezlivosť a svojmu znudenému manželovi vyčistila žalúdok. Na jej smolu ju pritom nasnímali kamery, ktoré zachytili celú výmenu názorov nahnevaných manželov. A čo teda vlastne Jennifer Benovi vytkla?

Zdroj: Getty Images

Lopezová a Affleck, ktorý na verejnosti často vyzerá napäto a nahnevane, si počas odovzdávania cien vymieňali napäté slová práve v momente, keď si vedľa nich sadol moderátor Trevor Noah. Celú hádku a nahnevanú tvár Jennifer pri tom zachytili kamery, ktoré odhalili aj drsnú výčitku. Výmenu názorov páru prepísala čítačka pier, ktorú si objednal portál DailyMail.com. „Prestaň! Vyzeraj priateľskejšie. Vyzeraj motivovane,“ ohriakla manžela nahnevaná diva, ktorej došla trpezlivosť. "Mohol by som," reagoval so zaťatými zubami jej manžel Ben na príkaz manželky.

Napätá výmena názorov sa v nedeľu začala tým, že 50-ročný Affleck šepkal svojej manželke čosi do ucha. Tá naňho v reakcii vyštekla výčitku, ako by napomínala 5-ročného chlapca, ktorý sa nevie spratať do kože. Dvojica sa upokojila až v momente, keď si všimli, že celý čas ich snímajú kamery. Podľa záberov z videa nebola Jennifer práve nadšená a uvedomila si, že pred celým svetom práve preprali svoju špinavú bielizeň.

Jenn sa zvyšok večera snažila zachrániť, no márne. Ben sa napriek jej požiadavke tváril znudene a otrávene. Dôkazom jeho zlej nálady sú aj videá a fotografie, ktoré obleteli celý svet. fanúšikovia sa teraz pýtajú, či ich láska nenarazila na ľadovec už šesť mesiacov po svadbe.

